プレミアリーグ第23節アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの一戦は、2-3でアウェイチームの勝利となった。ユナイテッドはマイケル・キャリック体制で早くも連勝を達成。マンチェスター・シティ、アーセナルとBIG6のライバルを打ち破った。一方のアーセナルはこれでリーグ戦3試合で勝利なし。2位シティとの勝ち点差は「4」にまで縮まってしまった。『transfermarkt』によると、アーセナルが1試合で3つの失点を喫するのは、202