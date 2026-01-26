東京大学大学院の教授が性風俗店などで違法に接待を受けたとして、収賄の疑いで逮捕された事件。東大では去年も医学部准教授が収賄容疑で逮捕されていて、「国際卓越研究大」の認定への影響が注目されます。東京大学は、10兆円規模の大学ファンドの運用益で世界トップレベルの研究を行う大学を支援する「国際卓越研究大学」の事業に応募し、現在、認定をめぐる審査が続いています。1回目の2024年度には東北大学が、2025年度には東