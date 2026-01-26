山中竹春市長（資料写真）横浜市の山中竹春市長は２６日の会見で、４月から市立小中学校などに人工知能（ＡＩ）ドリルを導入すると明らかにした。児童・生徒約２５万人のビッグデータが活用できるスケールメリットを生かし、市独自の機能を追加する。２０２６年度当初予算案に事業費８億７６００万円を計上した。市によると、ＡＩドリルは生徒らの解答や学習状況から理解度を分析し、それぞれの児童・生徒に適した問題を出題す