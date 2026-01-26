黒竜江省ハルビンからヤブリ方面へ向かう観光列車「悠享竜江・銀旅号」Y783号の車内で25日、乗客がさまざまなスタイルの衣装に着替え、無料のトラベルフォトサービスを体験していた。新華網が伝えた。これは中国鉄路ハルビン局集団が今年初めて運行した「トラベルフォト列車」だ。今年のトラベルフォト列車は車両がアップグレードされ、車内スペースも広くなり、移動式「写真館」を設けることで、旅の撮影体験を向上させている。（