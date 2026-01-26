国務院報道弁公室は1月26日、2025年の貿易活動とその運営状況について記者会見を開きました。会見では関係部門の責任者が、中国はこれまでに31の国・地域と24の自由貿易協定を締結しており、自由貿易パートナーとの貨物貿易額が中国の貨物貿易総額に占める割合は45％に達していると紹介しました。（提供/CRI）