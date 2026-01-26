全日本プロレス２月２３日大田区大会で、３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）に斉藤ジュン（３９）が挑戦することが団体公式から発表された。宮原の防衛は今回でＶ５戦となる。２５日の千葉・幕張大会で宮原はジュンから挑戦を直訴されるも、ジュンの弟、斉藤レイの復帰戦が同日行われることを懸念し「アウェーの中ではやらない」と対戦を断固拒否していた。また同日、ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップ王者の関本大介には、