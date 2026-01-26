俳優の瀬戸康史が２６日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督、２月２７日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。直木賞・山本周五郎賞など、数々のミステリー賞を受賞した同名小説が映画化。巧みな口上で客寄せを行う芸者・一八を演じる瀬戸は「この作品は、一八目線で見ると、すごく優しさにあふれた作品」と魅力をアピール。自身の役柄については「愛嬌（あいきょう）とひょうきんさみたいなところがある。彼に