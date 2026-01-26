日本時間２２時３０分に米耐久財受注（速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（速報値）（11月）22:30 予想3.0%前回-2.2%（前月比) 予想0.3%前回0.1%（輸送除くコア・前月比)