AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。FW横山夢樹(C大阪)は先発4試合を含む全試合に出場。左ウイングからの独特なリズムでのドリブルは、多くの決定機を演出した。決勝でも終盤までドリブルのキレは落ちず。後半31分のMF小倉幸成によるダメ押しの4点目は、横山の単騎突破から生まれた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今