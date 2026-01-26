ノルディックスキー複合で２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表のベテラン渡部暁斗（北野建設）が２６日、オンライン取材に応じ、６度目の五輪に向けて「楽しみ半分、不安半分というのが正直なところ。不安は自分のパフォーマンスだったり、メダルに絡んだり奇跡的なパフォーマンスを起こせるのかという不安。一方で、６回目のオリンピックだったり、久しぶりのヨーロッパ開催のオリンピックだったり、コロナじゃないオリンピッ