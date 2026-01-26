2026年1月25日、Nagie Laneが代官山SPACE ODDにてワンマンライブ＜Life is a game we play＞を行なった。シン・渋谷系ハーモニーポップグループを標榜するNagie Lane。だが、現在の彼女たちはジャンルにとらわれない自由な活動スタンスをとっている。それこそ、「楽器が買えないわけじゃない」という象徴的な初期チューンのタイトルが示す通り、その本質は制限の否定にある。ハーモニーを核にしながら、シティ・ポップ、R&B、