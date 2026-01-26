伊東競輪場のF2「東海バス杯」は2日目を終えた。ガールズの5Rは北岡マリア（20＝石川）が外並走から楽々と捲って連勝。初手は初日と同じく5番手。宮地寧々の動きを見つつ、初日と同じ位置からスパートをかけたが、初日より早く先頭に立って押し切った。「昨日よりスムーズに捲ることができた。脚は悪くなかったし、体も軽く感じた」決勝は前回岸和田と同じく柳原真緒が目下の相手となる。「前回は自分から仕掛けて合わさ