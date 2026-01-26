インテルは26日、ディナモ・ザグレブからU−18クロアチア代表DFレオン・ヤキロヴィッチが完全移籍加入することを発表した。当面はU−23チームでプレーすると伝えられている。クラブから契約の詳細は明かされていないものの、『スカイ・イタリア』によると、移籍金は250万ユーロ（約4億6000万円）ほどだという。ボーナスは最大で200万ユーロ（3億6000万円）のため、最大で450万ユーロ（約8億2000万円）の契約となる可能性がある