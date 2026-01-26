離婚件数はここ20年は減少傾向にあるが、同居20年以上の熟年離婚は増えている。厚生労働省の人口動態統計によると、2022年に離婚した夫婦のうち、同居期間が20年以上だった「熟年離婚」の割合は23.5%（※同居期間不詳の夫婦を除く）に上る。また、2024年の司法統計年報によると、家庭裁判所における婚姻関係事件のうち婚姻期間20年以上の夫婦間の事件が全体の26％を占めている。離婚事件については、妻からの申し立てが夫の倍近く