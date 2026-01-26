7人組ガールズグループ・HANAが、新曲『Cold Night』のCDリリース日に初となるTikTok LIVEを行うことが26日、発表されました。自身初のアニメタイアップ楽曲となる『Cold Night』。夢に向かって突き進む人、立ち止まりそうになる人、先が見えない夜を過ごすすべての人へ向けて、“それでももう一歩踏み出せるように”という思いを込めて制作された応援ソングです。1月28日の午後6時から、HANA公式TikTokアカウントで生配信を実施。