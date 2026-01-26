来日した横浜ＤｅＮＡのレイノルズ（球団提供）横浜ＤｅＮＡは２６日、新外国人のショーン・レイノルズ投手（２７）が来日したと発表した。レイノルズは球団を通じ「とてもわくわくしている。皆さんに会うのが待ち遠しい。チームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」とコメントした。米国出身で、２０２１年途中に野手から投手に転向し、２４年にパドレスでメジャーデビューした。２０３センチの長身から投げ下