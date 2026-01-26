◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）“夏女”が、真冬の淀で初タイトルをつかむ。カルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は２４年６月に函館でデビューＶを飾り、昨年は北海道シリーズで３連勝。キーンランドＣでも３着と好走するなど、夏に強い。前走のラピスラズリＳは、１５番枠が響いて好位を取れなかったが、直線で脚を伸ばして５着。洋芝でなく、坂があ