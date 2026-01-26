友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公と友だちの美沙は、同じタイミングで彼氏ができました。2人は会うたびに恋バナをしていましたが、次第に美沙が自分の彼氏と主人公の彼氏を比べて自慢するようになります。ある日、自分と彼氏の関