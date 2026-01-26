映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開予定）の第3弾となるポスタービジュアルが公開されました。映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目です。公開されたのは、新たに登場するヨッシーの画像で、マリオを背負った姿が描かれています。日