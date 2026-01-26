明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆チャンスと出会いに恵まれる一日。常に自分をオープンな状態がカギ。明るい笑顔を絶やさずにいれば、自然とラッキーな事が起こるでしょう。B型の運勢……★★☆☆☆大事な物を無くしそう暗示。すぐには見つからないので、焦らない事。普段から身の回りを気をつければ、そうした事も避けられるでしょう。O