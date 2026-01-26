明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕に向けて、現在、宮崎県で一次キャンプを行っているサッカー・アルビレックス新潟。新たなリーグに向けて再起を誓う船越アルビの思いに迫りました。 ■宮崎県で一次キャンプ ベースは基礎的な体力づくり 歓迎ムードに包まれる宮崎県都城市で始まったアルビの一次キャンプ。【船越優蔵 監督】「良い天気だし、元気よくみんなでいきましょう」上着のいらない暖か