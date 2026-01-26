1月24日午後2時ごろ、走行中の新幹線車内で、荷棚に置いてあったキャリーケースが落下し、座っていた利用客に直撃するトラブルがあった。これにより約900人に影響が出た。JRは「各車両に大きい荷物をおける荷物置き場を設置しているので、そちらを活用してほしい」と呼びかけている。 トラブルがあったのは、北陸新幹線はくたか566号だ。JRによると、日本人女性客が3列シートの通路側に座っていたところ、荷棚