1月15日夕方、新潟県燕市内を走行し、停車したタクシーの車内で、運転手の男性に突然包丁を突き付け「お金を出せて、はよ」などと脅し、現金を脅し取ろうとした疑いで、68歳の男が再逮捕されました。男は同じ日に、燕駅近くの駐車場で、正当な理由なく刃渡り約16.5センチの包丁1本を所持していた疑いですでに逮捕されていました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、三条市牛尾野に住む無職の男（68）です。男は1月15日午後4時過