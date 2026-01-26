２５日投開票の福井県知事選で当選し、現職で最年少の知事となった元外務省職員の石田嵩人さん（３５）が、選挙期間中に投稿したＳＮＳのショート動画で「日本は単一民族国家」と発言していたことが明らかになり、２６日、発言を訂正した。１２日に投稿した動画で石田さんは「移民政策に反対する」と主張し、「日本は単一民族国家。多文化共生は大事だが、日本人を守ることが第一」と述べていた。２６日の記者会見で報道陣に