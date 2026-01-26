顔をほころばせ、記者団のインタビューに答える菅元首相＝２６日、国会内（立石祐志写す）衆院解散に伴い政界を引退した自民党の菅義偉元首相は２６日、国会内で神奈川新聞社などのインタビューに応じた。公明党の政権離脱を「大変つらいこと」と振り返り、２６年におよんだ自公関係を巡り「これからも大事にしていくべきだ」との見解を示した。新たに連立を組んだ日本維新の会との関係については「約束したことはしっかり実行