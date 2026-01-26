ドル円１５４．０５近辺、ユーロドル１．１８４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は154.05近辺とロンドン午前につけた安値153.31レベルから反発している。ユーロドルは1.1845近辺と1.18台半ばでの揉み合いが続いている。 USD/JPY154.08EUR/USD1.1844