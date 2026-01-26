【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）【映像】「顔面に体当たり」の瞬間…U-23日本代表のDF永野修都（藤枝MYFC）が、試合終了間際に中国代表DFから顔面付近への危険な体当たりを受けた。それでも主審はファウルすら取らず、解説者も苦言を呈する後味の悪い幕切れとなった。U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝で