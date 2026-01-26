嵐の櫻井翔さん（44）と相葉雅紀さん（43）が出演するコンビニエンスストアの新CMが公開され、好きなスイーツへの思いを語りました。櫻井さんと相葉さんが出演するのは、セブン‐イレブン・ジャパン 新CM『スイーツ総選挙 総集篇』です。2人はCMの中で宇宙人アルバイト役を、天海祐希さん（58）がオーナー役を演じ、推しスイーツへの思いを語る応援演説を行います。インタビューで、推しスイーツについて聞かれると、櫻井さんは「