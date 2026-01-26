【ブンデスリーガ】フランクフルト1−3ホッフェンハイム（日本時間1月24日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】4秒キープ＆左足神技アウトサイドパスフランクフルトのMF堂安律の代名詞の一つは圧倒的なキープ力だ。ホッフェンハイムとの一戦でも、ボールを失わない彼の卓越したスキルとアイデアから決定機が生まれた。日本時間1月24日のブンデスリーガ第19節で、フランクフルトはホームでホッフェンハイムと対戦。18日にディ