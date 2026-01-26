大好きな彼氏にプロポーズされ、幸せ絶頂の皐月さん。しかし、友人に報告すると、「そんな完璧なのにどうしてバツイチなの？」と疑問を持った様子。もしかしたら前妻に原因があったのかも、と思うようにしていた皐月さんでしたが…。それから彼氏の行動に疑問を感じるようになるのです。＞＞【まんが】元カノに依存する男