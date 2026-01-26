女優の浜辺美波（25）が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。愛犬について語った。浜辺はポメラニアンとポメプー（ポメラニアンとトイプードルのミックス犬）の2匹の愛犬を飼っているといい、写真を披露。名前は「ぽぷと、通称こぺ。本名はコペルニクスコッペパンって名前なんですけど」と紹介。しゃべくりメンバーたちを「コペルニクスコッペパン？」と即復唱させ、スタジオをざわつかせた。「