日本テレビ系「しゃべくり００７」が２６日に放送された。この日、ゲストの女優・浜辺美波は、ネプチューン・堀内健への警戒を率直に告白。堀内が数々のゲストにギャグを無茶振りしていることが怖いと明かし「ホリケンさんとは距離を置きたい…」と苦笑した。ＭＣの上田晋也も「そうだよね…。俺もできればホリケンとは５都道府県、置きたいもんね」とうなずいた。堀内は、浜辺の警戒を気にせずに「平安美人！平安美人！で