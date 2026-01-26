2月2日放送の「しゃべくり007」は渡辺直美、3年半ぶりしゃべくり凱旋！海を渡ってはや5年！大スター・レディー・ガガとの共演や、全米ツアーを開催するなど、エンタメの最前線・ニューヨークで凄まじくアップデート中！その規格外のニューヨーク生活を徹底追求！