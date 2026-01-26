【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月2日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 AKB48「名残り桜」こっちのけんと「ピクルス」SUPER BEAVER「燦然」Snow Man「STARS」「カリスマックス」Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」Number_i「3XL」ふみの「favorite song」Hey! Say! JUMP「ハニカミ」※ア}