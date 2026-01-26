M！LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハが26日、都内で開催された映画『純愛上等！』完成披露上映会に、共演の白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、堀夏喜（FANTASTICS）、八重樫風雅監督と共に出席。純度100％の愛の告白を披露した。【写真】山中柔太朗＆高松アロハら、“ビジュ完璧”な完成披露上映会の様子七緒による同名漫画を実写化する本作は、敵対する高校のトップを張る2人が、不器用ながらもま