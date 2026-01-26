カナダ出身シンガー・ソングライターのブライアン・アダムスが２６日、東京・日本武道館で来日公演の開幕を迎えた。集まった約８０００人のファンに向けて「こんばんは」と日本語であいさつ。冒頭は客席内に作られた小ステージで弾き語りを披露し、メインステージに向かう際にはファンからのハイタッチにも一つひとつ応じた。来日公演は自身３年ぶり１４度目。日本武道館での公演は２７日までの２日間を予定している。武道館