◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）東のトップステーブルから、新たな砂の大物候補が登場だ。前走の霜月Ｓでオープン２連勝を飾ったウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクリーンズミュージック）は、明け６歳を迎えて初めて重賞に挑む。田中博調教師は「（昨年の）春を使って秋に１戦して、根岸Ｓは予定通り。去年は年始に負けて（