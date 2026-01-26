俳優・窪塚洋介の長男で、モデル・俳優の窪塚愛流（あいる、２２）のイメチェン姿に、反響が寄せられている。窪塚は２６日、自身のインスタグラムを更新。「よっオラ、愛流金髪なうバイバイ」と記し、ピースをした自撮りムービーで金髪姿を公開した。この投稿にファンからは「いやいやいやえっっぐいかっこよすぎる」「金髪かっこいいぃ」「良すぎる」「可愛くて滅」「最高！」「めっちゃ似合ってる」などの声が寄せら