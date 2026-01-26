【新華社北京1月26日】中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空の航空大手3社は26日、外交部が日本への渡航自粛を国民に呼びかけたことを受け、26日正午（日本時間午後1時）以前に購入し、3月29日から10月24日に発着する日本路線の航空券について、無料でキャンセルや変更に応じると発表した。3社は日本路線の航空券に関する特別措置を既に何度も発表しており、キャンセルや変更の無料対応期間を3月28日までとしていた。