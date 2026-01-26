「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で開催され、平嶋萌宇（もね）さんが「ミス日本ミス着物」に輝いた。この日は、全国から選出された１３名のファイナリストが集結し、着物やドレス、スポーツウェア審査が行われた。「ミス日本ミス着物」に選出された平嶋さんは福岡県出身で、都内の大学に通う大学生。「ありがとう」が伝わらないさみしい経験をした事から手話言語を会得。ＳＮＳの発信やリポーター経験