栃木県警那須塩原署は２６日、米・ロサンゼルスで飲食店を経営する男性（５６）がＳＮＳ型投資詐欺の被害に遭い、現金１億８８４０万円をだまし取られたと発表した。発表によると、男性は昨年８月、ＳＮＳの広告を見て投資グループに参加。薦められた投資会社のサイトから投資を開始し、９月２３日に現金２００万円を指定口座に振り込んだ。サイトでは利益が出ていると表示されたため、１億８６４０万円を追加で振り込んだ。