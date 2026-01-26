世界的なトレンドとなった「ドバイチョコ」の進化系「ドバイもちクッキー」が話題になっています。【画像で見る】ドバイもちクッキー中に入っている「カダイフ」とは「もちもち」「サクサク」異なる食感が共存する進化系スイーツNスタ「こちらのお店の前には行列ができています」お客さんのお目当ては？20代「もちもちしてて」「サクサクです」もっちもち。なのに、サックサク？その正体は…いまや世界的なトレンドとなっている