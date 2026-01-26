女子ゴルフで昨年５月のリゾートトラスト・レディースで優勝した稲垣那奈子が２５日に自身のインスタグラムを更新。「館山自主トレおしまし今年もありがとうございました！」などとつづり、中日・涌井秀章投手らとの集合写真を投稿した。写真には中日・根尾昂投手らプロ野球選手や太陽誘電の女子ソフトボール選手らがズラリ。「参加させていただいて今年で４年目です。今年もほんとよう走りました。毎年皆さんについていくの