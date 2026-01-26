カナダのシンガー・ソングライター、ブライアン・アダムス（66）が26日、東京・日本武道館で、ジャパンツアー「ROLL WITH THE PUNCHES TOUR 2026」東京公演を行った。80年のデビュー以来46年にわたる活動の中で、40カ国以上で1位を獲得し、アルバム総売り上げは6500万枚を誇る。グラミー賞、ジュノー賞の受賞に加え、ミュージカルの楽曲制作や写真家などマルチな才能ぶりを発揮する存在だ。83年に3rdアルバム「Cuts Like a Knife」