２６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、東京大学大学院で共同研究を行う見返りに、業者から接待を受けたとして、警視庁が２４日、同大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者（６２）を収賄容疑で逮捕したことを報じた。２０２３年以降、性風俗店や高級クラブでの接待を頻繁に要求していたとみられる今回の一件について、記者キャスターの広内仁氏は「今、受験シーズンを迎えていますが