「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で開催され、志村美帆さんが「水の天使」に輝いた。この日は、全国から選出された１３名のファイナリストが集結し、着物やドレス、スポーツウェア審査が行われた。「水の天使」に選出された志村さんは、東京都出身の大学生。現在は法学を専攻しており、将来は法律で困難に直面している人々の役に立つ職業に就くことを目標にしている。幼少期に祖母からバイオリンを習い