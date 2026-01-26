グラビアアイドルでプロダーツァーの仲根詩織（25）が26日、自身のインスタグラムを更新し、冬のコーディネートを披露した。仲根は「人生初の伊勢神宮神社好きとしてはずっと行ってみたかった所」とつづり、三重・伊勢神宮で撮影した写真をアップ。「外宮、内宮全部回れて、どちらの御朱印もGET！可愛い開運守りも買えたし大満足川にお金流すの人生で初めてだった」と大喜びで振り返った。御朱印の日付は1月25日となって