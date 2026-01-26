「でんきタイプ」のポケモンが集まったアトラクション「ピカピカパラダイス」＝２６日、ポケパークカントーゲーム「ポケットモンスター」初の屋外常設施設「ポケパークカントー」が２月５日、よみうりランド（東京都稲城市）内に開業する。森と街エリアで構成された約２・６ヘクタールのパーク内に、ピカチュウやイーブイといった６００匹余りのポケモンが暮らす世界を再現。２６日に報道公開した。多摩丘陵の地形を生かし