韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「코쿤족（コクンジョク）」の意味は？「코쿤족（コクンジョク）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「코쿤（コクン）」は「コクーン」のことです！「코쿤족（コクンジョク）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて