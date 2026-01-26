オリンピックの日本代表で下高井郡・野沢温泉村出身の丸山希選手。この週末、女子ワールドカップの個人戦に臨み、金曜日の会見ではオリンピックの金メダル獲得に向けたカギについて語りました。24日行われたスキージャンプ女子のワールドカップ札幌大会個人第21戦。野沢温泉村 出身で「北野建設」に所属する27歳丸山希選手の1回目。130メートルの大ジャンプで「2位」につけます。続く2回目は126.5メӦ